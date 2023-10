São Pedro da Aldeia participa de encontro com profissionais de hotelaria e gastronomia fluminenses

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença no “Encontro Fluminense FBHA – Integração do Turismo Regional”, realizado na quarta-feira (25/10), em Armação dos Búzios. A iniciativa tem como objetivo promover e compartilhar as tendências dos segmentos de hospedagem e gastronomia, além de apresentar iniciativas públicas e privadas dos diferentes setores que interagem com o turismo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, que também representou a Rede Lagos de Desenvolvimento, comentou sobre o encontro. “Este é um evento muito importante para a nossa região, pois reuniu os empresários, hoteleiros e, também, nós do setor público, mostrando este conceito de rede. Foi reforçada a importância da qualificação da mão de obra, pois, assim, saberemos como receber melhor o turista, parte fundamental na economia da Região dos Lagos. Foi muito frutífero participar da iniciativa”, afirmou.

Também participaram do evento o secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo, e o diretor de Desenvolvimento Econômico, Sandro Bouth. O encontro contou com as palestras “Desafios e oportunidades através da economia do turismo” e “Reforma tributária”, além de apresentações do Sebrae e do Sistema Fecomércio, entre outros.