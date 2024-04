São Pedro da Aldeia promove evento de conscientização ambiental nesta sexta 

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia irá lançar novos projetos ambientais nesta sexta-feira (12/04). A iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca será realizada a partir das 9h, na Praia do Sol, localizada no bairro Poço Fundo. Os alunos e professores da E. M. Flonete Alexandrino da Silva e do Colégio Estadual Nobu Yamagata foram convidados para participarem do evento, que também será aberto ao público. Serão abordadas pautas de conscientização ambiental.

Para o secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, a parceria com as escolas visa a conscientização ambiental. “Nosso evento é aberto a toda população que gostaria de estar por dentro das ações ambientais promovidas em nossa cidade. Também convidamos os alunos da E. M. Flonete Alexandrino da Silva, pois conscientizar as gerações que são o futuro da nossa cidade é fundamental. As crianças e os jovens, além de começarem a mudança de hábitos mais sustentáveis desde cedo, também são disseminadores de informação para a família e para o grupo de amigos”, destacou.

Dentre os temas abordados está o Projeto Cavalos-Marinhos/RJ, da Universidade Santa Úrsula, que conta com apoio da Prefeitura e oferece orientações sobre o manuseio correto e cuidados com a espécie. O Programa Bandeira Azul da Praia das Pedras de Sapiatiba também fará parte das palestras de conscientização ambiental apresentadas à população.