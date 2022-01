São Pedro da Aldeia receberá projeto “Verão #tônoRio” para incentivar a atividade turística

Em destaque como ponto estratégico de interesse turístico no estado, São Pedro da Aldeia vai receber o projeto “Verão #tônoRio”, que conta com um contêiner instagramável itinerante. A secretária municipal de Turismo, Andrea Tinoco, e a presidente da Associação de Artesãos de São Pedro da Aldeia, Rita Bittencourt, participaram do lançamento do programa, na quinta-feira (27), em Copacabana.

O projeto é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e tem como objetivo oferecer ao turista um ambiente de informações para consultar os atrativos dos diversos destinos do estado.

Secretária Andrea Tinoco, secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e a presidente da Associação de Artesãos, Rita Bittencourt

De acordo com Andrea Tinoco, o contêiner ficará na Praia do Centro e, pela proximidade, irá impactar as atividades da Casa do Artesão positivamente. “A estratégia da Setur-RJ em apresentar o Estado inteiro como um grande destino turístico é extremamente inteligente e significativa para São Pedro da Aldeia. A iniciativa conta com contêineres instagramáveisem pontos estratégicos de interesse turístico, que, além de lindos, são centros de informação turística da capital e dos municípios litorâneos do Estado. Nosso município foi contemplado e receberemos o contêiner no próximo mês”, afirmou a secretária de Turismo.

O “Verão #tônoRio” chegará a São Pedro da Aldeia no dia 24 e seguirá até 27 de fevereiro, na Praia do Centro, com funcionamento das 14h às 20h. No local, o visitante poderá registrar a sua participação por meio de imagens de drone e acompanhar uma atração musical durante o pôr do sol, por volta das 18h.