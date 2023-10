Saúde de Cabo Frio realiza mutirão de colocação do DIU de cobre para eliminar fila de espera

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio está realizando um mutirão para colocação do implante contraceptivo do Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre. O principal objetivo da ação é garantir o direito da mulher em ter um planejamento familiar eficaz, além de agilizar o atendimento e eliminar as filas de espera, que, atualmente, está com 130 mulheres.



A mulher que deseja fazer o implante precisa levar o documento de identidade e cartão do SUS.

Os procedimentos serão feitos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Praia do Siqueira e Maria Joaquina, além do Centro de Especialidade e Apoio Diagnóstico (CEAD), em Tamoios.

Por enquanto, o procedimento só pode ser feito nestas unidades, mas, de acordo com a Prefeitura, profissionais de outras unidades de saúde serão capacitados para expandir ainda mais a oferta desse serviço.

Na ocasião, o profissional de saúde vai orientar sobre os exames necessários para a colocação do implante, além do aconselhamento em contracepção, orientando sobre o procedimento, possíveis efeitos colaterais e outros métodos contraceptivos, para auxiliar na decisão pelo DIU.

Em seguida, é só aguardar o agendamento para realizar o procedimento. As implantações do DIU ocorrem nestas mesmas unidades.