Secretaria de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia participa de reunião no Ministério da Agricultura

O município de São Pedro da Aldeia segue investindo em ações para favorecer a pesca artesanal. Na quinta-feira (29/02), o secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, e o secretário adjunto Breno Bento dos Santos reuniram-se com o superintendente de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro, Agnaldo Pinto da Silva. No encontro, foram abordadas iniciativas como a doação de um caminhão frigorífico para atender a pesca, além de novos veículos e outra fábrica de gelo para a cidade.



O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, destacou que o município segue estreitando a relação com o Governo Federal e falou sobre a chegada do novo caminhão frigorífico. “O caminhão vai ficar na Prefeitura, mas vai atender a distribuição de pescados e, com isso, o pescador vai agregar valor ao seu produto para poder vender direto no mercado. Com essa iniciativa, não será mais necessário pagarem um atravessador. O caminhão já deve chegar na próxima semana. A reunião foi bastante proveitosa e falamos também sobre trazer novos veículos para o município. A cidade já conquistou uma fábrica de gelo por doação do Ministério da Agricultura e estamos pleiteando uma nova. Agradecemos ao prefeito Fábio do Pastel pelo apoio, sempre acompanhando de perto as ações da Secretaria”, relatou.

A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca mantém o compromisso de incentivar a pesca local com cursos gratuitos e parcerias. Além de estar em contato constante com o Ministério da Pesca e Aquicultura para ações que favoreçam o desenvolvimento ambiental e sustentável no município.