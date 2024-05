Secretaria do Ambiente e Urbanismo de Búzios notifica moradores de Manguinhos a conectar-se à Rede de Esgoto

A Secretaria do Ambiente e Urbanismo, por meio da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, realizou uma ação na Rua Dois Irmãos, localizada em Manguinhos, com o objetivo de notificar os moradores sobre a necessidade de conexão à rede coletora de esgoto da Prolagos. A equipe entregou intimações diretamente nas residências, dando um prazo de 30 dias para que os moradores realizem a ligação.

A iniciativa visa promover a regularização ambiental da região, garantindo o tratamento adequado dos resíduos e contribuindo para a preservação do ecossistema local. A ligação à rede de esgoto é fundamental para evitar a contaminação do solo e dos recursos hídricos, além de promover a saúde pública.

A ação da Secretaria do Ambiente e Urbanismo reforça o compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos e com a proteção do meio ambiente. Os moradores intimados têm a responsabilidade de cumprir a determinação dentro do prazo estabelecido de 30 dias, colaborando para a construção de uma cidade mais sustentável e saudável para todos.