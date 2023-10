Série Jovens Pianistas, em Cabo Frio, tem recital de Silas Barbosa

O pianista Silas Barbosa se apresenta na Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, em Cabo Frio, no próximo sábado, dia 21 de outubro, às 19h. O recital faz parte da Série Jovens Pianistas, um projeto de Hasenclever da Silva Oliveira, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Silas Barbosa é um jovem pianista brasileiro que já se apresentou em importantes salas de concerto e festivais do Brasil e do exterior. No recital em Cabo Frio, ele interpretará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Frédéric Chopin.

Esta será a quinta apresentação de Silas Barbosa na Série Jovens Pianistas. Em suas apresentações anteriores, o pianista recebeu elogios do público.

Sobre Silas Barbosa

Silas Barbosa nasceu no Rio de Janeiro, em 1995. Iniciou seus estudos de piano aos cinco anos e, aos 12 anos, foi admitido na Escola de Música da UFRJ, onde estudou com o professor Eduardo Monteiro.

Silas Barbosa é detentor de 18 importantes premiações em concursos de piano, dentre as quais se destacam o 1.º lugar no XII Concurso Nacional Arnaldo Estrella e no VII Concurso Nacional Villa-Lobos, 2° lugar no I Festival Jovens Intérpretes de Francisco Mignone e o 3.º lugar no III Concurso Internacional Grieg-Nepomuceno.

Atuando como solista e camerista, Silas Barbosa tem se apresentado no Brasil e em países como Espanha, França, Itália, Sérvia, Suíça e Portugal. É convidado frequente de várias orquestras brasileiras, com destaque para as sinfônicas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e da Escola de Música da UFRJ. Seu vasto repertório tem um foco especial em compositores do Classicismo, Romantismo e Canções Brasileiras.

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

– Sonata para piano nº 10, em Dó Maior K 330

Allegro moderato

Andante cantabile

Allegretto

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)

– Variações Sérias, Opus 54

Frédéric Chopin (1810-1849)

– Valsa nº 9, Opus 69, nº 1 (Valsa do Adeus)

Frédéric Chopin (1810-1849)

– Valsa nº 10, Opus 69, nº 2

Frédéric Chopin (1810-1849)

– Sonata para Piano nº 3, Opus 58, em Si Menor

Allegro maestoso

Scherzo: Molto vivace

Largo

Finale: Presto, ma non tanto