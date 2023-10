Sertanejo toma conta da Expo Cabo Frio nesta sexta-feira 

A programação da Expo Cabo Frio desta sexta-feira (13) está bombando. O ritmo que vai comandar a festa é o sertanejo e a atração principal, o cantor Felipe Araújo. O artista se apresenta na sequência da atração de abertura, o jovem Luis Miguel, que já participou do The Voice Kids, e sobe ao palco às 19h. Mas até lá, muitas atrações vão movimentar a Fazenda Campos Novos, onde acontece o evento. A abertura dos portões, todos os dias, é às 9h da manhã.

O primeiro dia da Expo Cabo Frio foi um sucesso de público, que teve uma grande variedade de atrações para aproveitar o dia no Parque de Exposições de Tamoios. A programação começou cedo com o início do Torneio Leiteiro. Na parte da tarde, a prefeita Magdala Furtado, participou da solenidade que renomeou o espaço de eventos da Fazenda Campos Novos.

O Parque de Exposições recebeu o nome do prefeito José Bonifácio (in memoriam). A solenidade de descerramento da placa inaugural contou com a presença do primo de José Bonifácio, Luiz Fernando, além de vários representantes do Governo Municipal.Na ocasião, a prefeita Magdala Furtado destacou a importância da homenagem.

“Essa homenagem é muito simbólica, já que o prefeito José Bonifácio adorava a Fazenda Campos Novos, tinha muito amor por este local. Então, nada mais justo do que renomear este local de eventos como Parque de Exposições José Bonifácio Ferreira Novellino, um espaço voltado para as famílias”, afirmou a prefeita.

A noite, o público assistiu aos shows das cantoras Dammy Campos e Maria Marçal, que cantaram diversos louvores que emocionaram a todos os presentes.

A entrada na Expo Cabo Frio é gratuita em todos os dias do evento, que segue com ampla e variada programação, destinada para toda a família. A realização do evento é da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência de Eventos, com apoio de diversas outras secretarias e patrocínio da iniciativa privada.

Para garantir o conforto e a segurança do público durante o evento, a Prefeitura organizou uma grande estrutura, que conta com estacionamento gratuito, com orientação nos acessos; Praça de Alimentação; e Posto Médico, com equipe e ambulância. Os casos de emergência serão direcionados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios.

Na parte de segurança, a Expo Cabo Frio tem o apoio da Guarda Civil Municipal; da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que autorizou a realização do evento, obedecendo a todos os trâmites e prazos. Além disso, equipes privadas de segurança e de Brigada contra Incêndio também reforçam o contingente no local.

Vale destacar que será proibida a entrada com coolers, bolsas térmicas, garrafas de vidro e objetos cortantes/perfurantes na área do evento.

Para quem for utilizar o transporte público, a Auto Viação Salineira tem um esquema especial de circulação, com ampliação de algumas linhas e itinerários, a pedido da Prefeitura. Os horários estão disponíveis no Instagram da Prefeitura (@prefeituradecabofriooficial ).

A programação tem exposições, feiras e shows com artistas de renome nacional. Os apreciadores das atividades rurais podem acompanhar até sábado (14), a terceira edição da Expo Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Cabo Frio, que tem competições em diversas categorias. Já o Concurso Leiteiro é realizado, todos os dias, em dois horários: às 8h e 20h.

Para a criançada, a pedida é uma visita à Fazendinha, que funciona durante todo o evento. As tradicionais Feiras do Produtor Rural e de Artesanato, com o melhor da produção agropecuária e manual da população do campo, também estão presentes no evento. Além disso, o pavilhão dos animais está com a exposição de bois da raça Tabapuã.

À noite, o palco começa a ferver a partir das 19h, com shows de artistas locais, seguidos de atrações de renome nacional. Para garantir a acessibilidade, haverá um espaço destinado às pessoas com deficiência (PCD) e aos idosos, em frente ao palco, no lado direito.

A programação continua

Amanhã, sábado (14), a noite começa com o som dançante da Banda Rabuja, seguido do pagode romântico, com a cantora Marvvila. Fechando no domingo (15), o grupo Barões da Pisadinha encerrará o evento no mais alto astral, tendo toda a energia da Banda Mak, como apresentação de abertura.

Serviço

Expo Cabo Frio 2023 – de 12 a 15 de outubro (quinta a domingo)

Local: Parque de Exposições de Tamoios, na Fazenda Campos Novos, Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), Km 124.

Entrada e estacionamento gratuitos

Abertura dos portões: 9h

Atrações: Concurso Leiteiro, Expo Mangalarga Marchador, Fazendinha, Exposição do Boi Tabapuã, Feira do Produtor Rural e Feira de Artesanato.

Não pode: Será proibida a entrada com coolers, bolsas térmicas, garrafas de vidro e objetos cortantes/perfurantes na área do evento.

Programação de shows

13/10 – Luis Miguel (19h) / Felipe Araújo (na sequência)

14/10 – Banda Rabuja (19h) / Marvvila (na sequência)

15/10 – Banda Mak (19h) / Barões da Pisadinha (na sequência).