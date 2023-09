Servidores da Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia realizaram uma visita técnica no município de Casimiro de Abreu

A coordenadora da Assistência Farmacêutica, Camila Sanches, e a farmacêutica Mariana Carvalho estiveram na cidade para acompanhar as atividades da Farmácia Básica Municipal, do Componente Especializado e do Centro de Especialidades em Ações Programáticas em Saúde do município casimirense.

As profissionais foram recepcionadas pelo secretário de Saúde, Pedro Gadelha, e a coordenadora farmacêutica, Cátia Lemos.

Segundo Camila, a visita técnica visa analisar os avanços da assistência farmacêutica, com a implantação do subsolo do componente especializado, e a economicidade, com a estratégia de implantação da farmácia de especialidade médica.