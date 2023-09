Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia apresenta peça “O aniversário de Wandinha” neste domingo

By

Inspirada em um sucesso de exibição do streaming, a peça “O aniversário de Wandinha” será apresentada no Teatro Municipal Dr. Átila Costa neste domingo (17/09), às 16h, em São Pedro da Aldeia. O evento tem a produção da Norma Almo Produções e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Os ingressos antecipados estão à venda em estabelecimentos comerciais por R$ 25. Para quem comprar na hora, o ingresso está no valor de R$ 30 e os interessados devem se dirigir à bilheteria do Teatro. O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.