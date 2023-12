Tribunal de Contas emite parecer favorável às contas da Prefeitura de Arraial do Cabo no ano de 2022

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu parecer favorável à gestão financeira da Prefeitura de Arraial do Cabo referente ao ano de 2022, destacando a transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A aprovação reforça o compromisso da administração em seguir padrões éticos e legais na condução dos assuntos financeiros do município.

“Pelo segundo ano, o Tribunal de Contas do Estado aprovou nossas contas! O Parecer técnico favorável do TCE significa que os recursos estão sendo geridos de maneira eficiente, beneficiando diretamente a comunidade. É gratificante ver nosso trabalho sendo reconhecido pelo TCE”, disse o prefeito Marcelo Magno.

As informações detalhadas das contas estão disponíveis para consulta pública no site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo, no endereço www.arraial.rj.gov.br.