Troca de tiros entre criminosos e policiais assusta moradores de Saquarema

Uma intensa troca de tiros entre criminosos e policiais militares foi registrada na comunidade da Raia, em Saquarema, durante esta segunda-feira (5). Moradores ficaram preocupados com a situação e, em grupos de mensagem, publicaram um vídeo que mostra uma bala perdida alojada na cômoda de um quarto.

Outros registros feitos por moradores mostram um carro blindado da corporação, conhecido como caveirão, nas ruas do local e várias cápsulas de balas que foram recolhidas pela região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes faziam patrulhamento de rotina quando perceberam que criminosos armados estavam em uma área de mata do local. Os homens teriam atirado contra os policiais, que revidaram a ação e deram início as buscas pelos bandidos.

A ação contou com reforço da aeronave do Grupamento Aéreo Militar (GAM) e policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), além do veículo blindado. Os disparos foram ouvidos durante todo o dia.

Pais ficaram preocupados com as crianças na escola da região e receberam mensagens de responsáveis pela unidade informando que os alunos estavam sentados e deitados no chão conforme orientação para esse tipo de situação. As crianças foram liberadas mais cedo e não teve aula no turno da tarde.

Nesta terça-feira (6), a escola da região funcionou normalmente, mas alguns pais tiveram receio em mandar as crianças para escola, já que as ações continuam no local.

Até o início da tarde de terça-feira, nenhum material foi apreendido e ninguém foi preso. Também não há relatos de novos confrontos.