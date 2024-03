Vendedor morre ao ser atingido por raio em praia de Arraial do Cabo

By

Um homem morreu nesta sexta-feira, dia 22, na Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, após ser atingido por um raio durante temporal. Ele estava vendendo espetinhos na praia e estava recolhendo o material de trabalho.

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Arraial do Cabo.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.



A prefeitura de Arraial do Cabo informa que os passeios turísticos estão suspensos como por exemplo o passeio de buggy, quadriciclo, jardineira e de barco, devido à chuva que atinge a cidade. Todas as praias e lagoas estão interditadas para banho.



O município preparou um plano de contingência para atuar em eventuais emergências e todas as secretarias estão mobilizadas e a disposição da população. O governo à população que siga as orientações para evitar transtornos e, em caso de necessidade, entre em contato com a Defesa Civil pelo WhatsApp 22 98123-1182.