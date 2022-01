Vereadores de Cabo Frio retomam os trabalhos na Câmara nesta terça-feira

A Câmara Municipal de Cabo Frio vai retomar as atividades legislativas. Nesta terça-feira (1º), às 10h, será realizada a sessão solene de instalação do Primeiro Período Legislativo de 2022. A transmissão será feita pelo Facebook, Youtube da Câmara e pela Jovem TV Canal 8.

As sessões serão realizadas todas as terças e quintas-feiras, às 10h. Durante todo o mês de fevereiro, somente será permitida a presença dos vereadores e pessoal do apoio técnico no plenário, em conformidade com o Ato nº26, de 18 de fevereiro de 2022.