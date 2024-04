108ª edição da série Jovens Pianistas tem apresentação de André Schmidt neste sábado 

Em mais uma apresentação emocionante da série Jovens Pianistas, Cabo Frio recebe a 108ª edição do recital de piano clássico neste sábado (13), às 19h, no Museu e Casa de Cultura José de Dome (Charitas), com entrada gratuita e contribuição voluntária. Na edição, o destaque será para o pianista André Schmidt com peças de Alberto Nepomuceno, Johannes Brahms, Robert Schumann e Franz Liszt.

André Vinícius Zicka Schmidt, é natural de Curitiba, no Paraná e começou a estudar piano com 6 anos de idade. Desde 2017 é aluno da pianista Olga Kiun e, agora, com 21 anos, está cursando o 4º ano do Superior em Instrumento na UNESPAR – EMBAP, sob a orientação do professor Luiz Néri Pfützenreuter.

Schmidt já participou de festivais como a Oficina de Música de Curitiba (2018, 2019, 2023 e 2024) e o Festival de Música de Londrina (2018). Além disso, participou de masterclasses com professores como Roberto Domingos, Fanny Solter, Anna Yarovaia, Érika Ribeiro, Cristian Budu e Raphael Lusczewsky.

Em 2022, foi convidado a participar da Série Jovens Talentos promovida pela loja Aronne Pianos em São Paulo – SP e em 2023 começou a integrar a equipe de pianistas da Série Jovens Pianistas em Cabo Frio (RJ) e também da série de recitais na Sociedade Brasileira de Eubiose, em São Paulo. Ainda 2019 foi premiado com o 2º lugar no Concurso Latino-americano Rosa Mística.

A Série Jovens Pianistas conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura. Todas as apresentações visam formar novas plateias, fomentar a cultura, divulgar a música clássica e proporcionar oportunidade aos jovens pianistas de se apresentarem para diversos públicos e para que todos possam conhecer o som da música clássica de alta qualidade.

O evento tem a direção e criação artística de Hasenclever da Silva Oliveira e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Restaurante Torres Gêmeas, Hotel La Brise e o afinador de pianos, Bruno Buzzacchi.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Alberto Nepomuceno (1864 – 1920) – Suíte Antiga

Johannes Brahms (1833 – 1897) – Rapsódias, Op. 79 / Agitato / Molto passionato, ma non troppo allegro

Robert Schumann (1810 – 1856) – Arabeske, Op. 18

Franz Liszt (1811 – 1886) – Balada n° 2, S. 171

SERVIÇOS

Museu e Casa de Cultura José de Dome (Charitas)

Av. Assunção, nº 855 – Centro – Cabo Frio/RJ

ENTRADA FRANCA (CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA)