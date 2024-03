16 famílias conseguiram superar a situação de rua em Arraial do Cabo através de projeto

A secretaria de Desenvolvimento Social por meio da equipe do CREAS está empenhada em superar as violações de direitos das pessoas em situação de rua no município com dedicação e profissionalismo.

De 2022 a 2024, conquistou um marco incrível, pois 16 famílias conseguiram superar a situação de rua, restabelecendo o vínculo familiar e retornando ao lar através do Benefício Eventual do Recambiamento, onde todo o custo de translado é custeado pelo município.

Essa é apenas uma das ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos para proporcionar um recomeço digno à população em situação de rua, oferecendo-lhes novas perspectivas de vida.

*As fotos postadas foram autorizadas pelas famílias.