1ª Corrida e Caminhada Enel Mulher Ativa vai agitar a Praia do Forte, em Cabo Frio, neste domingo 

Cabo Frio vai se vestir de rosa neste domingo (3) com o Projeto Mulher Ativa que vai promover a 1ª Corrida e Caminhada Enel Mulher Ativa, na orla da Praia do Forte. A concentração será na Praça da Cidadania, às 8h. A iniciativa marca o encerramento do projeto que é uma iniciativa que tem patrocínio da Enel, via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

A Prefeitura de Cabo Frio apoia ações que transformam a vida das cabo-frienses, por isso, com largada às 8h, a corrida e caminhada vai promover uma manhã de descontração e empoderamento feminino. O evento reunirá as alunas de todos os núcleos do projeto, juntamente com as inscrições abertas ao público feminino na cidade.

As mulheres interessadas em participar poderão se inscrever de forma online, ou presencial no Museu do Surfe, no Estádio Correão e no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, no distrito de Tamoios, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

A largada da 1ª Corrida e Caminhada Enel Mulher Ativa será às 8h, na Praça da Cidadania, na orla da Praia do Forte. Todos os participantes receberão um “abadá” que será distribuído ao início da programação, além de medalha de participação e o número no peito. O percurso terá como vista a exuberante Praia do Forte, trecho da Avenida Hilton Massa, de aproximadamente 4 km.

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, está ansiosa para receber o Projeto Mulher Ativa que faz jus ao reconhecimento do papel da mulher e do poder feminino na sociedade: “Nós caminharemos juntas, numa ação dentro do mês da mulher, onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Vamos mostrar a nossa força, a força da mulher”, ressaltou.

O Projeto Mulher Ativa terá sua primeira ação em Cabo Frio com a Corrida e Caminhada que oferece ginástica funcional, dança de salão, ballet, futebol, futebol de salão, vôlei e ginástica rítmica em seus núcleos distribuídos pelo Estado do Rio, nos seguintes municípios: Araruama, Cabo Frio, Cambuci, Saquarema, Maricá, Mangaratiba, Itaperuna I e Itaperuna II, Trajano de Moraes e Rio das Ostras.

Além de práticas esportivas, o projeto também disponibiliza apoio psicológico por meio de uma roda de conserva e de palestras com uma psicóloga que visita os núcleos periodicamente.

Venha participar!

LOCAIS DE INSCRIÇÃO:

Online

1ª CORRIDA E CAMINHADA ENEL MULHER ATIVA – CABO FRIO

Espaço Cultural do Surfe

Rua Aníbal Amador do Vale, 2-300 – Vila Nova

Estádio Alair Corrêa (Correão)

Avenida Joaquim Nogueira, 496 – São Cristóvão

Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva

Bairro Santo Antônio – distrito de Tamoios