Três acusados, todos eles com no mínimo três anotações criminais, foram presos com drogas neste sábado, dia 24, em Cabo Frio, no bairro de Manoel Corrêa, por policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio).

Com eles, os agentes encontraram 1.160 pedras de crack, 34 trouxas de maconha e rádios transmissores.