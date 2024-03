33ª edição da Semana Teixeira e Sousa, em Cabo Frio, tem recital da série Jovens Pianistas

Integrante da programação da 33ª Semana Teixeira e Sousa, a série Jovens Pianistas apresenta neste sábado (23), às 20h, no Museu e Casa de Cultura José de Dome, Charitas, o recital “Chiquinha Gonzaga, a mulher à frente do seu tempo”. O espetáculo será com a pianista japonesa, Yuka Shimizu, e tem a entrada gratuita. A apresentação de piano clássico é uma das atrações da programação em homenagem ao escritor e romancista cabo-friense Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, que começa nesta quinta (21) e vai até o dia 28 de março.

Com o tema, “Ialodês e Jacinta na vida e na literatura de Teixeira e Sousa”, o evento realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio de instituições e movimentos negros, literários e culturais, tem o foco no poder e luta da mulher na visão do poeta.

A apresentação de sábado faz parte da 107ª edição da Série Jovens Pianistas, que tem como objetivo formar novas plateias, divulgar a música clássica e proporcionar oportunidade aos jovens músicos, em início de carreira, de se apresentarem para diversos públicos para que todos possam desfrutar da música clássica de alta qualidade.

O Jovens Pianistas tem a direção artística de Hasenclever da Silva e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Restaurante Torres Gêmeas, Hotel La Brise, Bruno Buzzacchi – Afinador de Pianos e Dr. Luiz Waldir.

Yuka Shimizu

Nascida na província de Saitama, no Japão, em 1995, Yuka Shimizu ingressou na Faculdade de Música Kunitachi em Tokyo. Sua paixão pela música brasileira a trouxe ao Brasil em 1997, onde estudou com Clara Sverner e Mordehay Simoni, formando-se no Conservatório Brasileiro de Música, em 2001, com a orientação da professora Maria Teresa Soares.

A pianista ficou em primeiro lugar no Concurso de Talentos de Piano, em Brasília, e na terceira colocação no Concurso de Música Brasileira, em São Paulo. Ela também foi considerada a melhor intérprete de Música Brasileira e Bach, no XI Concurso Nacional de Piano, em Minas Gerais, e segundo lugar no Concurso Nacional de Piano Artelivre, em São Paulo.

Desde 1998, realiza recitais nos principais teatros no Brasil e no Japão. Além de atuar como solista, também fez recitais com Soprano Neti Szpilman, com programa de música Brasileira. Em 2006, lançou seu primeiro CD “Embalada pela brisa do Rio”, com músicas de Ernesto Nazareth. Em 2008, apresentou-se como solista da Orquestra Sinfônica Nacional-UFF sob a Regência da Maestrina Lidia Amadio, no Teatro UFF, e do Maestro Chiyuki Murakata, na Sala Cecília Meireles, em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Em 2012, participou do Festival Internacional Cello Encounter, junto com violoncelista David Chew, e companhia de Dança Cia Márcia Milhazes no Teatro Caixa Cultural.

Apresentou-se como solista da Orquestra de Barra Mansa-RJ, e da Orquestra Camerata do Sesi – ES. Lançou seu segundo CD solo, intitulado “Piano Brasil”. Realizou Recital de encerramento na embaixada do Brasil em Tóquio no evento de “Comemoração dos 130 anos de nascimento de Villa-Lobos , “A história de Chiyuki Murakata e da Associação Villa-Lobos do Japão”. Em 2019, lançou CD de Duo Burajiru pelo A Casa Estúdio “Tacuchian e a Viola “. Em 2021, foi convidada no projeto “Candleligth Concerts” de Fever no Hotel Copacabana Palace. Em 2023, com “Paz e Amor II” da Marcia Milhazes Companhia de Dança, estreou no Salão Assyrio, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Cidade das Artes, e Semana Paulista de Dança no MASP, em São Paulo.

Yuka Shimizu se apresentou nas 9ª, 21ª, 28ª e 42ª edições da Série Jovens Pianistas, realizada em Cabo Frio.

Programa:

Chiquinha Gonzaga (1847 – 1935)

Lua Branca

Atraente

Gaúcho

Saudade

Biónne

Ernesto Nazareth (1863 – 1934)

Confidências

Odeo

Improviso

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)

Ondulando

A prole do Bebê no.1 – “O Polichinelo”

Louis Moreau Gottschalk (1829 – 1869)

Grande Fantasia Triunfal Sobre o Hino Nacional Brasileiro

SERVIÇO

SÉRIE JOVENS PIANISTAS – 107ª Edição

Criação e Direção Artística: Hasenclever da Silva Oliveira

Recital de piano clássico

Pianista: YUKA SHIMIZU

Data: 23 de Março de 2024 – Sábado – 20 horas

Local: Museu Charitas

Endereço: Av. Assunção, nº 855 – Centro – Cabo Frio/RJ

ENTRADA FRANCA