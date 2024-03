33ª Semana Teixeira e Sousa começa nesta quinta-feira em Cabo Frio

Nesta quinta-feira, dia 21 de março, a Secretaria Municipal de Cultura vai dar início às atividades voltadas à 33ª Semana Teixeira e Sousa. O evento em homenagem ao escritor e romancista cabo-friense Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, vai até o dia 28 de março e conta com vasta programação, promovida pela Prefeitura de Cabo Frio e apoio de instituições e movimentos negros, literários e culturais com foco no poder e luta da mulher na visão do poeta.

Com o tema, “Ialodês e Jacinta na vida e na literatura de Teixeira e Sousa”, o evento busca explicar os pensamentos do romancista sobre a personagem Jacinta, uma mulher negra que ficou em evidência em obras publicadas na época por ser uma personagem resiliente e de luta nos locais de empoderamento feminino negro da época, numa luta que perdura até os dias atuais.

A programação se inicia na quinta-feira (21), às 18h, com a solenidade de abertura oficial do evento que tem participação dos fazedores de cultura cabo-friense, autoridades do governo municipal, instituições e associações culturais. Além disso, durante o primeiro dia de evento, será realizada a cerimônia de recolocação do busto de Teixeira e Sousa, na Praça Porto Rocha e início da Feira Literária, oficinas, lançamento de livro e muita música.

A Semana Teixeira e Sousa foi criada por meio da Lei Municipal nº 1.106/91 e faz parte do calendário oficial do município desde 2012 e passou a constar também no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Estadual nº 6.290 de 2012.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO (21 a 28 de março)

21/03/2024 – QUINTA-FEIRA

Local: Praça Porto Rocha, no Centro

17h

Início da Feira Literária, com autores e editoras da Região: Exposição Fotográfica Galeria Mundo

Oficina de trança e turbante

Sorteio de livros (de 2023)

18h

Abertura oficial do evento

18h15

Rapper Novice (rap com poemas e textos de Teixeira e Sousa)

18h30

Recolocação do busto Teixeira e Sousa

18h45

Lançamento do livro: História do Arraial e a Fábrica da Baleia

Autor: Leonardo Dublimp – Editora Sophia

19h

Rapper Novice

Eliane Ferreira – Anúncio do Prêmio Teixeira e Sousa 2024; e da Exposição Fotográfica de “Fotos e Memórias da Semana Teixeira e Sousa”

Local: Museu e Casa de Cultura José de Dome (Charitas)

20h

Ato pelo Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial

Apresentação da Esquete: “Jacinta, a Minha Ialodê”

Entrega da Comenda Teixeira e Sousa.

‌22/03/2024 – SEXTA-FEIRA:

Local: Praça Porto Rocha, no Centro

8h30

Oficina de Rima e Poesia – NOVICE com textos do Teixeira e Sousa; e a poeta Talytha Selezia.

9h30

Apresentação de Percussão do Cras Manoel Corrêa

9h50

Momento “tá bom pra você?” com histórias dramatizadas

10h

Roda de Saberes:

Tema: “Vozes Negras Femininas e a Libertadora Arte.”

Convidadas: Aisha Jambo e Rafaela Solano

11h

Apresentação de Passinho – “Grupo Cheias de Charme.”

14h30

Oficina de Rima e Poesia – com o NOVICE com textos do Teixeira e Sousa; e a poeta Talytha Selezia

15h

Feira literária, oficina de trança e turbante e sorteio de livros (de 2023)

15h30

Momento “tá bom pra você?” com histórias dramatizadas

Roda de Saberes:

Tema: “Vozes Negras Femininas e a Libertadora Arte”

Convidadas: Rafaela Solano e Aisha Jambo

16h30

Apresentação de Passinho “Grupo Cheias de Charme”

17h

Sarau Literário da Academia de Letras e Artes de Cabo Frio (ALACAF) convida!

18h30

Lançamento de Livro: Terra, Céu e Mar- Poemas e Linhas

Autor: Ivo Barreto – Editora Sophia

20h

Apresentação de Encerramento: Coletivo GRIOT

23/03/2024 – SÁBADO

Local: Praça Porto Rocha, no Centro

15h

Feira literária, oficina de trança e turbante

15h10

Microfone aberto

Exposição Fotográfica Galeria Mundo

16h10

Momento “tá bom pra você?” com histórias dramatizadas

16h15

Roda de Saberes:

Tema: “As mulheres que empoderaram Meri Damaceno.”

Convidada: Meri Damaceno

Mediadora: Eliane Ferreira

18h

Lançamento do livro: Encantador do Amanhecer

Autor: O’ Rosa Rodrigues.

19h

Apresentação de encerramento: As Ventarolas

Local: Museu e Casa de Cultura José de Dome (Charitas)

20h

Recital Jovens Pianistas apresenta: “Chiquinha Gonzaga, a mulher à frente do seu tempo.”

Pianista Convidada: Yuka Shimizu

24/03/2024 – DOMINGO

Local: Praça São Benedito, na Passagem

14h30

Feira “As Dandaras”

15h15

Apresentação Circense – Palhaça Bia Sampaio

15h30

Lançamento de livro: Contação História “Maria Costureira”

Autora: Sá Soraia – Editora Paticumbum

16h30

Sarau Poético – Flores Literárias

17h30

Lançamento de livro: “Cabo Frio na rota da escravidão”

Pierre de Cristo – Editora Cafofo

18h30

Oficina Interativa: Um encontro às escuras com um livro!

Incentivo a leitura – Oficineira: Simone Castro

19h

Momento “tá bom pra você?” com histórias dramatizadas

20h

Apresentação Musical:

Luíza Dionízio e Banda – A Voz Negra

25/03/2024 – SEGUNDA-FEIRA

Local: Escola Municipal Teixeira e Sousa

9h

Grafite Muro da Escola Teixeira e Sousa: “Ialodês e Jacintas: a Força da Mulher Negra!” no muro interno da Escola M. Teixeira e Sousa.

9h30

Oficina de Rima e Poesia – com o Novice com textos de Teixeira e Sousa; e a poeta Talytha Selezia

10h30

Apresentação – Percussão do Monte Alegre

11h30

Lançamento de livro: A Fatalidade de Dous Jovens

Autor: Teixeira e Sousa

Reedição: historiadora Mary Lopes

14h

Roda de Saberes – Tema: “Um Passo de Cada Vez.”

Convidados: Jovens negros da cidade Victor Pires, Vagner Muniz, Jhow, Ana Clara

Lançamento de Livro:

As Aventuras de Teixeira e Sousa – O Herói da Imprensa Nacional

Autora: Rosana Silva

Sarau Literário com exposição em um Varal de Poema (Andrea Resende)

Sorteio de livros

Local: Corredor Cultural – Câmara Municipal de Cabo Frio (25 de março a 7 de abril)

17h

Exposição Fotográfica – “Memórias e Fotografias das Semanas Teixeira e Sousa”

26/03/2024 – TERÇA-FEIRA

Local: Praça Agenor dos Santos, no Jardim Esperança

8h30

Dinâmica de chegada com sorteio de livros

9h15 e 16h30

Apresentação: Voz e violão – Cras Jardim Esperança – Centro e convivência

9h30 e 14h30

Momento “tá bom pra você?” com histórias dramatizadas

Roda de Saberes:

Tema: “O Rap como instrumento de transformação sociocultural.”

Mediadora: Alessandra Linhares

Convidado: Rapper Marechal e Rapper GB7

Local: CIEP 458 – Hermes Barcelos, no Jardim Esperança

19h

Batalha Teixeira e Sousa

Convidados: Mcs Adrien, GB7, Faiska, Novice, Camilla Red, Rog, Garcia e Free

27/03/2024 – QUARTA-FEIRA:

Local: Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Tamoios

9h

Abertura: Biografia Teixeira e Sousa e Quilombolas

Sorteio de livros (de 2023)

9h30

Danças Circulares

10h

Lançamento de livro:

As Aventuras de Teixeira e Sousa – O Herói da imprensa Nacional

Autora: Rosana Silva

11h

Microfone aberto para poesias

14h30

Oficina Interativa: Um encontro às escuras com um livro!

Incentivo a leitura – Oficineira: Simone Castro

15h

Desfile afro

15h20

Momento “tá bom pra você?” com histórias dramatizadas

Roda de Saberes – Tema: “A Vez e a Voz Delas.”

16h

Apresentação: Slam das Donas

28/03/2024 – QUINTA-FEIRA:

Local: Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, em Tamoios

9h

Lançamento de livro: Pra brincar no céu

Autora: Ligia Feijó

Apresentação Luíza Dionísio e Banda

9h30

Apresentação de Dança Turma do Sítio

9h45

Oficina: Reaprender a aprender

Convidado: Lucas dos Prazeres

14h30

Lançamento de Livro: Maria Costureira

Autora: Sá Soraia

15h30

Apresentação: Roda de Capoeira – Mestre Caramujo Show

17h

Apresentação musical

Convidada: Luiza Dionízio – A Voz Negra