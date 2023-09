34º Encontro Internacional de Corais de Cabo Frio acontece em setembro

Acontece nos dias 22,23 e 24 o 34º Encontro Internacional de Corais de Cabo Frio no Charitas, Palácio das Águias e na Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção.



O evento realizado pelo Coral Cantavento tem como objetivo fomentar a cultura musical na cidade e manter acesa a chama do trabalho realizado pelo saudoso Maestro Ruy Capdeville há mais de 40 anos na cidade de Cabo Frio.



Ao todo, 16 corais irão se apresentar nos pontos culturais com entrada franca. O destaque fica para o Grupo Vocal Boca Que Usa, premiadíssimo grupo do Estado do Rio de Janeiro, o Coral Hermano de Sá de Niterói, o Coral Melodia, de São José dos Pinhais no Paraná e o Musicar Brasil do Espírito Santo. A expectativa de público de acordo com os organizadores é de cerca de duzentas pessoas a cada concerto, totalizando um total de mil pessoas ao longo do evento, já que ao longo das edições foram diversos concertos com lotação máxima de público.



A presidência do Coral Cantavento, representada por Ana Carranza, tem como objetivo manter o trabalho musical realizado pelo Maestro Ruy, falecido em setembro de 2022.



Atualmente os ensaios acontecem com a regência do Maestro Ricardo Aigner no Museu José de Dome, Charitas, toda segunda-feira às 19h00 e nos sábados no teatro Usina da artista e amiga Tânia Arrabal

Confira a programação completa:

22/09 às 18h30 no Palácio das Águias

23/09 às 15h30 e 18h00 no Charitas | às 19h30 na Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção 24/09 às 10h00 no Coreto da Praça Porto Rocha