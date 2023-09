Servidores de Cabo Frio são transportados de forma ilegal em caçamba de veículo

Trabalhadores da Secretaria de Obras e Serviços Público de Cabo Frio foram fotagrafados sendo transportados na caçamba de uma Saveiro. O flagrante foi feito pelo jornalismo da Litoral, no inicio da tarde de segunda-feira (04). A Saveiro trafegava com 5 trabalhadores na carroceria, todos com uniforme da secretaria, pela Avenida Julia Kubitschek, contrariando a legislação relativa à saúde e segurança no trabalho.

A prática infringe as normas do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transportar passageiros em compartimento de carga é uma infração gravíssima, com a perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A multa para quem transporta passageiros em caçambas ou na parte externa dos veículos é de R$191,54.

Em Nota, a prefeitura de Cabo Frio informou que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos vai averiguar o ocorrido, assim como as devidas responsabilidades