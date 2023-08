“3ª Festa do Produtor”, em São Vicente, em Araruama, vai ter show do Pique Novo

Está chegando a “3ª Festa do Produtor”, em São Vicente, terceiro distrito. O evento, realizado pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, é totalmente gratuito e tem o objetivo de fomentar ainda mais a agricultura familiar na região.

O evento vai acontecer de 01 a 03 de setembro, na Praça de São Vicente, a partir das 11h30, e conta com uma extensa programação.

Durante os três dias de festa o público vai poder contar com várias barracas que vão vender pratos típicos da roça; como galinha caipira com aipim, feijão tropeiro, torresmo….além de vários produtos, como farinha de amendoim, sola, beiju, mel, aquela cachacinha e muito mais!

Vale ressaltar que a agricultura familiar é uma das principais fontes de renda da população do terceiro distrito.

Além disso, o evento também vai contar com muita música ao vivo valorizando os cantores locais, que prometem alegrar o público durante os três dias de festa. E no sábado, as 21h, tem show com Pique Novo.





Veja a programação musical completa abaixo: