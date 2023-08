Homem se diz filho de juíz e é preso após oferecer vantagens para prefeita de Cabo Frio em troca de cargos no governo

Um homem foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (29), após oferecer vantagens para a gestão da prefeita Magdala Furtado, em troca de cargos no Governo Municipal.

Após insistentes pedidos por uma agenda com a prefeita, o homem foi recebido pelo secretário de Governo, Ruy França, e pelo chefe de Gabinete, Vitor Meireles.

Apresentando-se como filho de um juiz e enteado de uma desembargadora, o acusado se ofereceu para resolver eventuais problemas da gestão municipal junto à Justiça, em troca de cargos no Governo Municipal.

Ao dizer que checaria o grau de parentesco do homem, o homem aparentou nervosismo e tentou fugir. Nesse momento, o secretário de Governo deu-lhe voz de prisão.

Com apoio da Romu da Guarda Municipal, o homem foi levado para a delegacia de Cabo Frio (126ª DP), onde tentou fugir pela segunda vez, mas foi detido. No local, ele confessou não ser parente de magistrados e admitiu que ofereceu as vantagens em troca de cargos no Governo.

Autuado em flagrante pelo crime de exploração de prestígio, o homem ficou preso e vai ser transferido para o sistema prisional nos próximos dias.