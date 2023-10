3º fase do Circuito Búzios de Ecoturismo acontece nesta quinta-feira na praia da Ferradura

Nesta quinta-feira (12), em que é comemorado os dias da Padroeira do Brasil e das Crianças, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo realizará a 3ª fase do Circuito Búzios de Ecoturismo. O EcoTrail, interligará as praias da Ferradura e da Ferradurinha. O ponto de partida será no canto direito da praia da Ferradura, às 8h.

A trilha, apesar de já existente, foi toda reformulada com manutenção, sinalização de entradas, placas informativas e classificação de riscos. O trecho possui aproximadamente 3,5 km de extensão e fará parte oficial do circuito municipal.

A proposta do Circuito é interligar todas as praias do município por trilhas ecológicas inseridas em áreas de vegetação, cercadas de mata nativa, costões e mirantes, além de Unidades de Conservação.

A primeira fase do Circuito Búzios de Ecoturismo, é entre as praias Brava/Forno. O circuito liga duas (02) Unidades de Conservação: O Parque Municipal da Lagoinha e o Monumento Natural (Mona) dos Costões de João Fernandes e Brava. A trilha conta com 1.500m de extensão (1,5 km), está toda sinalizada possibilitando o acesso dos amantes e adeptos do esporte que mais cresce no mundo, o trekking. O circuito oferece belíssimas paisagens, tanto de costões, quando do morro, além das duas praias, com suas areias rosadas.

A segunda fase do Búzios Eco Trail tem 2.000m de extensão (2 km), contempla os mirantes dos Amores, Virgens e Tartaruga. O ponto mais alto da trilha é o Mirante da Tartaruga, com 52m de altitude (nível do mar). A trilha liga as praias do Canto, Amores, Virgens e Tartaruga. O circuito é cercado de mata nativa, costões e mirantes.

O Búzios Eco Trail, conta com o apoio e manutenção da Secretaria de Serviços Públicos, que periodicamente mantém os circuitos.

Para a segurança dos usuários os trilheiros devem respeitar todas as orientações, estar acompanhados de guias credenciados, não deixar lixo nas trilhas e levar:

– Filtro solar;

– Óculos escuros;

– Roupas leves;

– Calçado confortável;

– Água;

– Repelente.