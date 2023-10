Prefeitura de Cabo Frio realiza “Operação Ordem na Casa”, na Praia do Forte, durante o feriado

By

Com objetivo de manter o ordenamento na Praia do Forte, durante o feriado prolongado, a Prefeitura de Cabo Frio realiza, nesta semana, a “Operação Ordem na Casa”. Desde segunda-feira (9), fiscais de posturas estão percorrendo a orla, orientando os barraqueiros e os ambulantes que trabalham com carrinhos, sobre o regramento da praia.

A ação conta com o apoio do Grupamento Ostensivo de Praia, da Guarda Civil Municipal. Nestes dias, estão sendo passadas orientações sobre a quantidade de jogos de mesas que podem ser colocadas na areia, a proibição da cobrança da consumação, entre outros esclarecimentos, como o acesso ao cliente pelos chamados “puxadores”, que são as pessoas que abordam os banhistas para consumo em determinada barraca.

Outra ação que também está em andamento é a fiscalização do comércio irregular, praticado por ambulantes sem licença, e o combate às caixas de som. Agentes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Municipal seguem percorrendo a orla para combater ambas as práticas.

Segundo o secretário adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Fábio Tardelli, as ações seguem sendo realizadas na orla da Praia do Forte,, a mais procurada pelos turistas no município.

“Nossos agentes estão atuando, inicialmente, no sentido de orientar os trabalhadores da praia sobre as regras e o ordenamento da orla. Após a orientação, em sendo constatada a infração, será feita a notificação que poderá culminar com a paralisação da atividade, em caso de reincidência”, explica o secretário adjunto.