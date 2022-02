6.350 carteiras escolares são compradas para as escolas de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio informa que foram adquiridas 6.350 carteiras escolares para atender às escolas do primeiro distrito e de Tamoios. A distribuição ocorreu conforme levantamento realizado pela Secretaria de Educação por meio de formulários preenchidos pelas equipes diretivas. Ao todo, das 90 unidades escolares do município, 58 enviaram solicitações. A partir destes dados, foi iniciada a distribuição do mobiliário. Até o momento foram entregues 2.885 itens em 29 unidades escolares.

As carteiras escolares são no formato conjunto aluno no padrão especificado pela Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) e pelo Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE). O custo total dos itens é de R$ R$ R$ 3.747.302,00.