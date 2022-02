Confira o esquema de trânsito em Cabo Frio para o período do Carnaval 

A partir das 5h da madrugada da sexta-feira (25), a Prefeitura de Cabo Frio vai interditar algumas avenidas e ruas para o trânsito e estacionamento de veículos. A interdição ocorrerá na Praia do Forte e em Tamoios, até às 5h do dia 7 de março.

O objetivo é garantir a segurança e o ordenamento urbano no período do Carnaval, nas áreas de grande circulação de pessoas. A medida é regulamentada pelo Decreto Municipal Nº 6.779, de 22 de fevereiro.

Na Praia do Forte, o trânsito e o estacionamento de veículos não serão permitidos na Avenida Macário Pinto Lopes, na pista sentido bairro Passagem.

Já em Tamoios, também ficarão fechadas a Avenida Beira Rio, na cabeceira da Ponte do Rio São João, nos dois sentidos; a Avenida Júlia Kubistchek, na descida da Rodovia Amaral Peixoto; a Avenida Beira Mar (no trecho antes e após o Pontal de Santo Antônio; e a Rua das Esmeraldas. Ainda no distrito, a Avenida da Independência, no trecho entre as Ruas Cantídio Castro e Cândido Tito Azevedo, também será interditada a partir das 18h do dia 25 de fevereiro até as 2h da madrugada de 7 de março.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, o fechamento dessas vias é necessário devido ao fluxo de pedestres no período do Carnaval.

“O nosso objetivo com a interdição dessas ruas e avenidas é a segurança dos pedestres. No período do Carnaval aumenta muito o número de pessoas que circulam por essas áreas, sendo necessário o ordenamento e a priorização dos pedestres”, explica Buitrago.