8º Pride Búzios acontece a partir dessa sexta-feira

Nos dias 6, 7 e 8 de outubro, nosso município sediará, na praça da Ferradura, o 8º Pride Búzios, evento que se tornou um marco na celebração da diversidade LGBTQIA+ na cidade. Na sexta (6), a atração é com o “House Day”, apresentando o melhor da house music, a partir das 16h.

No sábado (7), o “Carna Pride”, também a partir das 16h, vai trazer a alegria do axé e da música eletrônica e, no domingo (8), às 13h, o ponto alto é a 8ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Búzios que, neste ano, celebra os 10 anos de militância no município.