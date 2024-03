By

A Defesa Civil de Arraial do Cabo comunica que, por medida de prevenção e solo escorregadio, o acesso ao Pontal do Atalaia continua suspenso para turistas e visitantes, sendo permitido somente a moradores do bairro.

Em caso de emergência, os moradores e turistas podem entrar em contato com a Defesa Civil Municipal 24h por dia, através do número WhatsApp (22) 98123-1182 ou pessoalmente na sede, que fica no Pórtico de entrada da cidade.