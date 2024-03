Secretaria de Serviços Públicos de Búzios está com novo secretário

Rogério do Amaral foi nomeado pelo prefeito interino Rafael Aguiar

A Prefeitura de Armação dos Búzios passa a contar com um novo secretário de Serviços Públicos, o ex-sub secretário de Obras, Rogério do Amaral, que assumiu a pasta, na transição do prefeito interino, Rafael Aguiar. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município.

Como novo secretário de Serviços Públicos, Rogério fala dos das primeiras ações tomadas. “Ao assumir a pasta já organizei com a equipe um trabalho de retirada de entulho, galhada e lixo, juntamente com roçada, capina e varreção, os bairros estavam muito abandonados era preciso uma ação imediata”, explica.

De acordo com Rogério os trabalhos iniciaram, no último dia 18, no Centro seguindo pelos bairros em direção da Rasa. “Estamos tendo o cuidado de passar em todas as ruas de cada bairro, para deixar os bairros como o morador merece”, enfatizou o secretário.

Rogério também falou dos desafios encontrados, como as empresas prestadoras de serviço, com os pagamentos atrasados. “Estou assumindo a pasta que passa por problemas financeiros, onde as empresas que prestam serviço estão com os pagamentos atrasados, mantendo 3 meses acumulados sem receber, mas acredito que com muita organização vamos colocar as contas e a cidade em dia”, destacou.

A secretaria de Serviços Públicos trata da manutenção geral em todo município, a chamada zeladoria da cidade, incluindo limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; fiscalização das concessionárias prestadoras de serviços, como iluminação e saneamento; cuidado com praças; entre outros.