Agendamento no DETRAN vira negócio na Região dos Lagos com dificuldade acesso ao serviço online

A dificuldade de agendamento de serviços no site do DETRAN, principalmente para quem precisa da primeira ou segunda vias de identidade, habilitação e CNH criou na região um mercado paralelo de venda de agendamentos mediante cobrança de taxa que variedade R$ 20 a R$ 30.



Os anúncios oferecendo agendamentos se multiplicam nas redes sociais e alguns chegam a prometer a liberação do serviço em até vinte e quatro horas. Os preços variam.

Agendamentos da primeira via de identidade infantil custa R$ 15. A segunda visa com isenção tem custo de R$ 20.



As pessoas reclamam que não conseguem agendar o serviço no site do DETRAN e desconfiam da atuação de uma máfia atuando com a conivência do orgão.

Quem tentou agendar o serviço nesta terça-feira só encontrou vaga para cidades como Duque de Caxias, Paraíba do Sul, Rio, Miguel Pereira e São João de Meriti.