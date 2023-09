O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 05

Cabo Frio

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Cabo Frio informou que a prefeita Magdala Furtado vai decretar ponto facultativo na sexta-feira, por conta do feriado da Independência nesta quinta-feira. As repartições do Estado também estarão fechadas na sexta-feira. O Decreto do governador Claudio Castro foi publicado na edição de sexta-feira do Diário Oficial. O decreto estabelece expediente normal nas repartições, cujas atividades forem essenciais à prestação dos serviços públicos à população fluminense.

Iguaba Grande

A banda “Doutor Silvana e Companhia”, dona de sucessos como “Serão Extra” e “Taca a Mãe Pra Ver Se Quica”, é a principal atração do Encontro Nacional de Motociclistas, que acontece na Praça da Estação de Iguaba Grande, neste fim de semana, prolongado pelo feriado da Independência. O evento vai reunir camping, expositores, além de praça de alimentação e muito Rock ‘n Roll. Organizado pelos Motoclubes Lobo Solitário, Guardiões dos Lagos, Angel Reaper, Rústicos do Asfalto, Anjos do Asfalto e Irmandade 7. O evento terá quatro shows por dia. As bandas “Ducarma”, “Os Caravelhos”, “Route 69” , que faz tributo ao Quen e “Ramona Rox”, se apresentam na sexta-feira. No sábado, os shows serão das bandas, “Raivosos”, “Cilindrada”, “Banda Alerta” e “Dr Silvana e Companhia’, que encerra o encontro no sábado.

Saquarema

A Região dos Lagos está na final do mundial de surf que começa nesta sexta-feira, em San Clemente, na Califórnia, Estados Unidos. O campeão e a campeã da temporada serão definidos em um único dia, no que tiver as melhores ondas. Dois brasileiros estão na briga pelo título mundial: Filipe Toledo vai tentar o bicampeonato consecutivo. O Saquaremense, João Chianca, estreia na elite dos top-5 do mundo e tenta escrever o nome definitivamenre na história do esporte mundial. O saquaremense vai abrir o sistema mata-mata contra Jack Robinson. Quem passar, enfrenta o número 3, o também australiano Ethan Ewing. O vencedor disputará com o vice-líder, Griffin Colapinto, o duelo que define o adversário de Filipe Toledo na melhor de três baterias que vai decidir o campeão mundial em 2023.

Arraial do Cabo

A saída do vereador Juliano dos Distritos, da base do governo Marcelo Magno, tem sido o tema mais comentado pelos cabitas. Na Praça do Guarani, tem gente dizendo que barrou, Judas que negou Jesus três vezes. Só que desta vez com as “preas ” correndo pela cidade, Vitor do Parque das Garças, e Saulo estão prometendo abrigo para todas. E agora?

Araruama

A prefeita Livia de Chiquinho expões que entregaram o prédio da prefeitura, onde estava a Criar Assim em estado deplorável. “Mas nós vamos transformar na mais nova e moderna Creche Municipal do Areal, em atendimento a demanda das crianças de 06 meses a 1 ano e 11”, disse.

Búzios

Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, se reuniu ontem com os seus secretários. “Para um bom trabalho em equipe é preciso ter alinhamento. Reuni com os secretários municipais com a finalidade de ouvir suas demandas, as conquistas e os desafios das suas pastas para que, juntos, possamos continuar no rumo certo das nossas ações. Foi um encontro muito produtivo e fiquei feliz com o desempenho desta turma”, disse o prefeito.

São Pedro da Aldeia

A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia alerta os moradores para a possibilidade de chuvas moderadas a fortes nesta terça-feira (05/09). Podem ocorrer, ainda, rajadas de vento moderadas a fortes. O aviso meteorológico foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ). A recomendação da Defesa Civil é que, ao perceber grande quantidade de chuvas, a população busque um local seguro para abrigo. Motoristas e motociclistas devem evitar transitar durante a chuva, procurando um local coberto ou elevado.