Alerta de chuvas intensas em Búzios

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) informa que há áreas de instabilidades no Estado do Rio de Janeiro, com previsão de chuvas intensas a qualquer momento a partir desta quinta-feira (21) até domingo (24). Sendo assim, a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil de Búzios, está monitorando as condições climáticas no município.

Em caso de urgência

Em situações de alagamentos, deslizamentos, rachaduras ou outras emergências, é crucial que a população entre em contato imediatamente com a Defesa Civil por meio do número (22) 2350-6008.

A Prefeitura de Búzios reitera a importância de seguir as orientações e destaca a colaboração de todos para assegurar a segurança diante de condições climáticas adversas. Esteja atento às atualizações e siga as diretrizes da Defesa Civil para garantir a segurança de todos. A prevenção é fundamental para preservar vidas.