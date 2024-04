Alexandre Martins volta para a Prefeitura de Búzios e eleição suplementar está cancelada

By

Alexandre Martins vai retornar a Prefeitura de Búzios. O TSE acatou por 4 votos a 3, o recurso da defesa do prefeito, no começo da tarde desta quinta-feira, dia 18, e reformou a sentença que condenou e afastou o prefeito por compra de votos e cancelou as eleições suplementares marcadas para o próximo dia 28.

A decisão tem efeito imediato.

O julgamento foi inciado com o voto do Ministro Floriano de Azevedo Marques divergindo da relatora Isabel Galloti que votou pela manutenção da condenação e afastamento do prefeito. Floriano Marques argumentou que não se comprovou a compra de votos.

O Ministro André Ramos Tavares seguiu a divergência.

Carmem Lúcia votou com a relatora pela condenação do prefeito.

Cassio Nunes Marques acompanhou a divergência e disse que nenhum suposto beneficiado foi ouvido e que o caso foi marcado por incertezas.

O ministro Raul Araújo votou com a relatora e coube a Alexandre de Moraes desempatar.

O ministro disse que faltou investigação e provas para manter a condenação.