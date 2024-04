O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Búzios

Alexandre Martins vai retornar a Prefeitura de Búzios. O TSE acatou por 4 votos a 3, o recurso da defesa do prefeito, no começo da tarde desta quinta-feira, dia 18, e reformou a sentença que condenou e afastou o prefeito por compra de votos e cancelou as eleições suplementares marcadas para o próximo dia 28. A decisão tem efeito imediato.

Cabo Frio

O Tribunal de Contas do Estado determinou a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, que encaminhe, no prazo de dez dias, uma série de documentos que permitra a análise da prestação das contas do governo do ano passado. O TCE, em ofício encaminhado a prefeitura, adverte que a ausência de documentos pode levar e emissão de parecer prévio contrário as contas do governo diante da impossibilidade de verificação do cumprimento das normas legais e constitucionais pelo município. O Tribunal destaca que apesar da prefeitura ter tido mais de um gestor no ano passado, não houve mudança na gestão, sendo a prefeita Magdala Furtado responsável pelas contas no final de 2023. Entre os documentos que o governo deve encaminhar ao TCE está o comparativo da receita orçada com a arrecadada de maneira que seja possível demonstrar, por exemplo, as receitas de aplica-ção financeira do Fundeb e de Royalties.

Arraial do Cabo

Teve início nesta quarta-feira (17), em Arraial do Cabo, a 1ª Capacitação para enfermeiros e médicos com base na Política Municipal de Saúde Integral da população negra, com ênfase na doença falciforme. O evento conta com diversas palestras com abertura para perguntas dos profissionais presentes. Participam da capacitação, trabalhadores da saúde do município, além dos recém-chegados profissionais médicos sem fronteiras. As palestras são ministradas pelo enfermeiro Helder da Silva, coordenador do Programa Municipal de Saúde Integral da população negra, e pelo Dr. Paulo Ivo Cortez de Araújo, representando o Ministério da Saúde e Consultor Técnico da ATDF da CSGH. O encontro segue até esta quinta-feira (18).

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, e a Paróquia de São Jorge vão realizar a tradicional “Festa de São Jorge”, no Distrito de Praia Seca.

O evento vai acontecer entre os dias 19 e 23 de abril na Paróquia de São Jorge.

Confira a programação: 19/04 (sexta-feira)

19h- missa

20h-show com Banda Trindade

20/04 (sábado)

19h- missa

20h – show com Jonas

21/04 (domingo)

07h- corrida de São Jorge

09h- missa

12h- almoço (venda na Paróquia)

14h-show de prêmios

22/04 (segunda-feira)

19h- missa com diácono Aristóteles

23/04 (terça-feira)

06h- alvorada e café da manhã

06h30- missa

10h- missa com crisma

15h- missa em Latim

16h30- carreata de São Jorge

18h- missa de encerramento

Iguaba Grande

A secretária de Saúde, Carla Vale, vai se reunir com os vereadores nesta sexta-feira, dia 19, para do tema Saúde. Segundo informações, deverão também participar da reunião o Conselho Municipal de Saúde.

Saquarema

A peruana Sol Aguirre bateu todos os recordes da história do Circuito Banco do Brasil de Surfe, no Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves. Ela deu um show nas esquerdas da Praia de Itaúna, atingindo 18,56 pontos. Sol enfrentou a também surfista olímpica Tainá Hinckel, campeã do QS 5000 no ano passado, com as duas avan-çando juntas na bateria. Ontem também foi iniciada a competição de Longboard do Saquarema Surf Festival. Tainá Hinckel segue defendendo o título do Saquarema Surf Festival, tentando ser a primeira a escrever seu nome duas vezes no Troféu Leo Neves, que registra os cam-peões e campeãs das etapas do QS 5000. Na próxima fase, Sol Aguirre vai disputar as duas primeiras vagas para as quartas de final em Saquarema com a campeã do pri-meiro Circuito Banco do Brasil em 2022, Silvana Lima, além de duas peruanas, Melanie Giunta e Daniella Rosas.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, continua auxiliando os pescadores de camarões (crustáceos) a solicitarem os requerimentos do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal, conhecido como Seguro Defeso, junto ao INSS. A Secretaria Adjunta de Pesca também emite as guias de recolhimento do eSocial e os Relatórios de Exercício de Atividade Pesqueira (REAP) necessários para a manutenção do registro do pescador. Os profissionais interessados que ainda não solicitaram os documentos devem comparecer à Secretaria. A Secretaria Adjunta de Pesca fica na localidade da Ponta da Areia, no bairro Boqueirão, na Rua José Costa, nº 1.031. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.