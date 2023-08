Alunos da rede municipal de São Pedro da Aldeia participam das comemorações do 107º aniversário da Aviação Naval

Alunos da rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia participaram, nesta sexta-feira (25/08), da cerimônia militar em celebração ao 107º aniversário da Aviação Naval. A ação envolveu uma visita dos estudantes que integram o Programa Forças no Esporte (PROFESP) à Base Aérea Naval (BAeNSPA), com direito a um café da manhã e uma palestra sobre a carreira militar. Na ocasião, também estiveram presentes a secretária de Educação, Sheila Atalla, as secretárias adjuntas da pasta, Wania Dias e Elaine Mendes, e a coordenadora de Educação Preventiva, Maria Regina Rosa.

O Programa Forças no Esporte (PROFESP) é uma parceria da Marinha do Brasil, por meio da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA) e o Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval (CIAAN) e a Prefeitura aldeense, por meio da E. M. Porfª. Miriam Alves de Macedo Guimarães – Cívico-Militar e da E. Mz. Retiro.

A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, e promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Os alunos foram recebidos com um café da manhã especial no rancho da Base Aérea Naval e contaram com uma palestra sobre a carreira militar oferecida pelos instrutores do programa.