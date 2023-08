Prefeitura de Cabo Frio dá início à “Jornada de Trabalho: Política Intersetorial de Governo para Igualdade Racial”

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, deu início a programação da “Jornada de Trabalho: Política Intersetorial de Governo para Igualdade Racial”. A primeira reunião foi realizada nesta segunda-feira (28), no Charitas, com a presença de integrantes da Comissão de proposição do Centro da Herança Africana, Quilombola e de Povos Tradicionais que será instalado dentro do polo da Universidade Estadual Norte Fluminense (Uenf), na Fazenda Campos Novos.

Durante o encontro, que contou ainda com participação de representantes da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN), foram expostas a necessidade de avançar quanto às tratativas para a implementação do Centro de Referência das Tradições da Herança Africana, Quilombola e Povos Tradicionais, no polo da Uenf, na Fazenda Campos Novos.

A mesa foi presidida pelo coordenador-geral de Promoção da Igualdade Racial, Manoel Justino, junto ao secretário municipal de Cultura, João Félix, representando a prefeita Magdala Furtado.

“Essa primeira reunião teve por objetivo ajustar e estabelecer metas em relação às diretrizes da nova gestão, junto às Políticas de Promoção da Igualdade Racial, seja para a implementação do Centro de Referência das Tradições da Herança Africana, Quilombola e Povos Tradicionais quanto às outras iniciativas. A partir de agora, vamos solicitar a republicação do documento que regulamenta a Comissão de proposição do Centro, definir quais serão os novos representantes que farão parte do grupo de trabalho de restauro com o Inepac e sentar junto à Uenf para delimitar qual será o espaço que o Centro ocupará, após a reforma do prédio histórico”, disse Manoel Justino.

Ao longo da Jornada, serão debatidos ainda tópicos como a retomada do Comitê Técnico de Proposições de Saúde da População Negra; a criação de um roteiro turístico quilombola; a realização da Semana Teixeira e Sousa, em âmbito nacional, em parceria com a Fundação Cultural Palmares e outras temáticas pertinentes à Promoção da Igualdade Racial. As atividades seguem até o dia 2 de setembro, em diversos locais, onde serão realizados encontros com a presença de representantes das secretarias municipais e da sociedade civil.

DIA 29/08 (TERÇA-FEIRA):

Metas para programação do Mês da Consciência Negra.

Local: Charitas.

Horário:15h

Discussão preliminar da programação da Semana Teixeira e Sousa, visando à parceria com o Governo do Estado e a Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura dando caráter nacional ao evento.

Local: Charitas.

Horário:17h.

DIA 30/08 (QUARTA-FEIRA):

Ações de especificidades da saúde da da população negra.

Local: Casa do Bicentenário – Parque Municipal da Fonte do Itajuru.

Horário:10h

Medidas de Políticas para uma Educação Antirracista e apresentação dos novos membros da Comissão de Ressignificação da Lei 10.639.

Local: Casa do Bicentenário – Parque Municipal da Fonte do Itajuru.

Horário:15h.

DIA 31/08 (QUINTA-FEIRA):

Reunião de estudo da proposição das representações da religião de matriz africana e ampliação do tradicional evento “Presente às Águas” com o “Festival do Mar – Cultura e Culinária Afro-brasileira”.

Local: Casa do Bicentenário – Parque Municipal da Fonte do Itajuru.

Horário:15h.

DIA 02/08 (SÁBADO):

Encontro sobre Turismo de Base Comunitária – Circuito nas áreas remanescente de Quilombo

Local: Quilombo de Maria Joaquina

Horário: 9h