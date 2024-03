Alunos de Arraial do Cabo participam de aula experimental de robótica durante reinauguração de escola

Cronograma de implantação do programa de ensino seguirá até o mês de abril.

Na era da tecnologia e da informação, sonhos envolvem fintechs, startups, redes sociais e inteligência artificial. Agora é o momento ideal para avançar, oferecendo aos jovens mais oportunidades de crescimento.

Na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho, os alunos já tiveram um vislumbre deste futuro. Ontem (4), antes mesmo da reinauguração oficial, eles tiveram a oportunidade de explorar o potencial do óculos VR Shinecon e participaram de oficinas práticas, culminando em uma competição saudável que uniu diversão e aprendizado.

“O que tivemos é uma mostra do que vem por aí no nosso Ensino em Tempo Integral. Robótica, Tecnologia, Cultura, Artes, tudo isso em contato direto com os nossos alunos. Queremos que os estudantes da Rede Municipal em Arraial do Cabo tenham ainda mais vontade de estar na escola, mostrando e criando mais oportunidades, trazendo opções para que eles sejam o que quiserem, através da Educação” disse o Secretario de Educação, Bernardo Alcantara.

O processo de implementação do ensino em tempo integral em Arraial do Cabo seguirá ao longo do mês de março e abril, e promete revolucionar a educação municipal, abrindo novas portas e oportunidades para os jovens estudantes.