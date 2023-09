Araruama lidera mais uma vez o ranking como a campeã na geração de empregos na Região dos Lagos

By

O Caged (Cadastro de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgou dados da geração de emprego em todo o país no mês de julho.

Na Região dos Lagos o grande destaque foi para Araruama, que mais uma vez lidera o ranking, estando na frente de municípios com maior arrecadação de royalties, como Saquarema.

O município está em primeiro lugar com 894 novos postos de emprego com carteira assinada, seguido por Maricá, 232, Saquarema, com 202 e Rio das Ostras, com 145.

A pesquisa também traz números estaduais e mais uma vez Araruama é destaque e fica atrás apenas da capital na geração de empregos em julho. O Rio registrou 6015 empregos; seguido por Araruama, com 894, São Gonçalo, com 718 e Macaé, com 646.

Os dados que mostram o constante aquecimento da economia de Araruama ganharam repercussão e foram exibidos no jornal RJ02 da Intertv, afiliada da Rede Globo, nesta quinta-feira, 31 de agosto.

De acordo com a Prefeitura de Araruama os números positivos se devem aos investimentos em obras espalhadas pelos 5 distritos, o que tem alavancado a geração de empregos.



Todo esse crescimento também atrai a chegada e abertura de novas empresas.

Não E é exatamente essa união de forças, do público e do privado, que colocam Araruama em um ciclo virtuoso de desenvolvimento jamais visto na história do município.