Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza Cavalgada da Independência no feriado de 7 de setembro

O feriado de 7 de setembro será de festa em São Pedro da Aldeia. A 29ª edição da tradicional Cavalgada da Independência promete atrair cavaleiros e amazonas de toda a Região dos Lagos. A concentração será às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo, a partir das 10h. Os participantes seguirão em direção ao Polo Rural, localizado no bairro da Cruz, onde a festa continuará com shows musicais, espaço infantil, feira de produtores rurais e praça de alimentação. A entrada é gratuita.

A festa da próxima quinta-feira (07/09) será voltada para toda a família, com um dia inteiro de lazer e muitos shows. A festividade vai contar com palco para shows, banheiros químicos e espaço kids, além da praça de alimentação.

A partir das 11h, a Banda Catucaí inicia a festa no Polo Rural com muito forró para empolgar a plateia. Em seguida, a partir das 13h, André Vianna promete animar o público com sucessos do sertanejo e forró. A apresentação de Junior Linhares terá início às 14h30 e promete um concerto repleto de canções famosas do pagode, axé e sertanejo. No período da tarde, os destaques serão a cantora Raylane Mendes e Demétrius, às 16h e 18h, respectivamente. Para finalizar o evento, a cantora Rita Moreira sobe ao palco às 20h.

A 29ª Cavalgada da Independência é uma realização da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, de Turismo e de Esportes e Lazer. O Polo Rural de São Pedro da Aldeia está localizado na Estrada da Cruz, na zona rural do município, em uma área de 480 mil m².

Confira a programação completa do evento:

11h – Os Mineirinhos (Trio elétrico – Concentração da Cavalgada)

14h – Os Piratas (Trio elétrico – Chegada do Polo Rural)

Tenda – Praça de Alimentação

11h – Os Chapas do Brasil

12h15 – Banda Catukaí

13h30 – André Viana

14h45 – Junior Linhares

Palco principal

16h – Raylane

18h – Demétrius

20h – Rita Moreira