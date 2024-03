Araruama vai inaugurar o 1º Hotel Escola Bilíngue Juvenil Municipal do Brasil neste sábado

Os investimentos em Educação são prioridade em Araruama e caminham junto com a vocação turística da nossa região. Nesse sábado, às 10h, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, vai inaugurar o 1º Hotel Escola Bilíngue Juvenil Municipal do Brasil. A unidade servirá como laboratório para as aulas práticas dos 180 alunos da Escola Bilíngue com orientação em Hotelaria e Gastronomia.

O Hotel Escola comporta uma cozinha de alto padrão para treinamento dos alunos, com 8 ilhas; cada uma conta com um cook top, armários, exaustores, forno industrial e utensílios para cozinha.

E para tornar as aulas teóricas mais interativas na cozinha foi instalada uma moderna lousa digital.

A unidade conta também com hotel, que possui 18 quartos equipados; onde os alunos vão ter aulas práticas de gerenciamento e administração de rede hoteleira.

O objetivo é que os alunos da Escola Bilíngue com Orientação em Hotelaria e Gastronomia entrem no 6º ano e terminem o 9º ano falando inglês fluentemente e capacitados para ingressar no mercado de hotelaria e gastronomia.