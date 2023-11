Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio são os destinos mais procurados do interior do RJ no feriado

As cidades de Cabo Frio, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo, são as três cidades do interior mais procuradas pelos turistas durante o feriado de Finados.

Segundo a Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Arraial do Cabo aparece em segundo lugar no estado e lidera o ranking na região com 89,60%, Cabo Frio tem 74,20% e Armação dos Búzios 73,60% de ocupação hoteleira.

Em Cabo Frio, o Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) tem ocupação de 100%. São 140 vagas disponíveis no local, segundo o município.

O Departamento de Transportes Rodoviário do Rio de Janeiro (Detro-RJ) intensificou a fiscalização em todo estado. A operação começou na quarta-feira (1º) e segue durante todo feriado. O órgão fiscalizou as rodoviárias da Região Metropolitana e também da Região dos Lagos.

Em Cabo Frio, no Terminal Rodoviário Alexis Novellino 15 ônibus foram fiscalizados e, segundo o Detro-RJ, nenhuma irregularidade foi encontrada.