Barões da Pisadinha e Diogo Nogueira animam a Expo Araruama nesse final de semana

A Expo Araruama 2023 já começou e a festa está linda! O evento, que atrai público de todas as idades, é gratuito e acontece até o domingo, no Parque de Exposições da cidade, a partir das 10 horas da manhã.

Um dos eventos que já teve início é o Festival do aipim; até o domingo os produtores estão comercializando pratos típicos, como carne seca na tábua com aipim e galinha caipira com aipim, a partir das 10h da manhã.

A grande atração musical dessa quinta-feira será o cantor Alexandre Pires, que vai levantar o público ao som de vários sucessos.

As atrações continuam:

03/11 (sexta-feira)- Barões da Pisadinha

04/11 (sábado)- Yasmin Santos

05/11 (domingo)- Diogo Nogueira

Além disso, haverá o “Tributo a Rita Lee” no palco 2, a partir das 20h, com apresentação de Laís Alfradique e convidadas, que serão as seguintes:

Nessa quinta-feira quem sobe ao palco é a cantora Amanda Mattos.

As atrações no palco 2 continuam:

03/11 (sexta-feira)- Sheila Sá

04/11 (sábado)- Mari Trindade

05/11 (domingo)- Nathália Toste

O objetivo principal da Expo Araruama é fomentar a agricultura, tendo em vista que o município é referência na produção agrícola no Estado.

A programação é extensa, com atrações para toda a família.

Anota algumas aí :

Tradicional exposição de animais, concurso do cavalo Mangalarga, festival do aipim, concurso da laranja Folha Murcha; exposição do gado Tabapuã, feira de adoção de animais, o projeto “Araruama Verde”, fazendinha (com mini pôneis e mini vacas); concurso do gado leiteiro, entre outras…