Arraial do Cabo distribui novos uniformes para alunos da Rede Pública Municipal 

Os uniformes dos alunos da Rede Pública Municipal de Arraial do Cabo já estão disponíveis nas escolas municipais. A retirada pode ser feita de segunda a sexta, de 8h às 17h. O material é separado por segmento, desde a creche até o ensino fundamental e cada estudante receberá um kit contendo peças para uso no verão e no inverno, além de roupa para educação física. Nas creches, a distribuição começa nesta terça-feira (22).

Cerca de 7 mil uniformes foram comprados pela Prefeitura. De acordo com a Secretária de Educação Isalira Gomes, o quantitativo do material foi pensado pensando no bem estar e conforto dos alunos. “Além de ajudar a identificar os alunos, os uniformes deste ano foram produzidos para atender todas as necessidades dos nossos estudantes, investimento de muitos que virão para educação do nosso município”, afirmou Isalira.

As aulas na rede pública municipal retornam no dia 7 de março.