Arraial do Cabo recebe o coordenador geral da Defesa Civil da Baixada Litorânea

Uma parceria importante está sendo estabelecida entre a Defesa Civil de Arraial do Cabo e a da Baixada Litorânea. Nesta terça-feira (19), uma equipe visitou as dependências do município para possivelmente resolver problemas críticos identificados nos morros da Coca-Cola e Cabocla.

A visita contou com a presença do Coronel Marcos Neiva, o novo coordenador, que ofereceu algumas instruções sobre a Defesa Civil, incluindo como agir em momentos críticos, qualificar os funcionários por meio de cursos online e verificar os materiais necessários para melhorar o funcionamento da sede no município.

Para o coordenador da Defesa Civil de Arraial, Ricardo Ferreira, essa visita é muito importante para a cidade. ‘Os avaliadores de cada um dos tópicos do semestre ecológico trarão atualizações e informações para os gestores municipais sobre como proceder e submeter os documentos corretamente na plataforma digital, que estará disponível em abril ou maio. Isso permitirá que os municípios sejam avaliados de acordo com seus níveis de qualidade ambiental, saneamento básico, tratamento de resíduos mananciais, entre outros tópicos. Identificar os pontos críticos, fornecer orientações e conhecer o nosso espaço’, afirmou.