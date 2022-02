Arraial do Cabo terá Patrulha Escolar de Proteção à Criança e ao Adolescente

A Secretária de Educação, Isalira Gomes, se reuniu, na tarde desta terça-feira (15), com representantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) para fechar parceria na implantação da Patrulha Escolar de Proteção à Criança e ao Adolescente. O encontro aconteceu na sede da Secretaria com os Cabos Andrea e Costa. O objetivo do projeto é garantir a segurança dos estudantes e profissionais de educação, com participação efetiva da Polícia Militar dentro da comunidade escolar.

A Patrulha Escolar é um policiamento especializado em prevenir e orientar todo o corpo docente e discente sobre as questões pertinentes à segurança, atuando de forma preventiva dentro das escolas. De acordo com a PM, também serão realizadas palestras com alunos e professores, além da reativação do Conselho Comunitário de Segurança Escolar (CCSE).

Segundo Isalira, o programa terá início já no retorno das aulas, no dia 7 de março.