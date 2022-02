Educação pública do Município de São Pedro da Aldeia continua na pauta da Câmara Municipal 

Na quarta Sessão Ordinária realizada nesta terça-feira (15), os vereadores da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia apresentaram diversas matérias em defesa da educação pública do Município.

O vereador Jean Pierre (PODEMOS) subiu à tribuna para defender a aprovação do Projeto de Lei que batiza a Creche Municipal do Bairro Porto do Carro com o nome de Creche Professora Isabella Guilhermina de Jesus Belém. A proposição tem por finalidade homenagear a servidora pública municipal que dedicou sua vida à educação e que, de forma abrupta, faleceu em um trágico acidente de trânsito no ano passado. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em Sessão Extraordinária realizada também nesta data.

Durante sua fala, o vereador Jean Pierre (PODEMOS) requereu a presença de vigias nas escolas municipais, que são presença fundamental para a segurança destas instituições. Por fim, o vereador destacou a necessidade do retorno do ônibus escolar exclusivo para as crianças da Escola Municipal Dr. Plínio de Assis Tavares, no Bairro Retiro.

O Presidente da Câmara, o vereador Denilson Guimarães (SDD) também subiu à tribuna em defesa do retorno deste ônibus na escola no Bairro Retiro. O vereador destacou, ainda, o estado de calamidade em que se encontram as ruas do Município, incluindo a Estrada do Retiro.

O vereador Franklin da Escolinha (CIDADANIA) também apontou a necessidade emergencial de serviços de urbanização em diversas ruas da cidade. Segundo o vereador, após as intensas chuvas da última semana, algumas ruas encontram-se intransitáveis.

Ainda sobre a pauta da rede pública municipal de ensino, o vereador Denilson Guimarães (SDD) apresentou o Projeto de Lei que assegura à criança e ao adolescente, cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com idade igual ou superior a 60 anos, a máxima prioridade de vaga em uma unidade de ensino do Município. Esta proposição tem o objetivo de minimizar as dificuldades relacionadas ao deslocamento e à acessibilidade.

A próxima sessão da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia acontecerá na próxima quinta-feira (17) às 11h.