Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio busca ajuda para solucionar problemas que dificultam o turismo rodoviário

O presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio ( AHTCF), Carlos Cunha, e representantes da Coordenadoria de Guias de Turismo da entidade, foram recebidos pelo secretário adjunto de mobilidade, Vitor Tocci nesta quinta-feira (28).

Durante a reunião, os participantes falaram sobre as medidas necessárias para atender as demandas do turismo rodoviário. Esse foi o terceiro encontro da instituição com a administradora da pasta.

“Pedi que seja implantado, prioritariamente, uma fiscalização dos ônibus de excursão nos acessos à cidade, com vistas a coibir o transporte de alimentos e insumos nos mesmos. Também que que os meios de hospedagens ( hotéis e pousadas) que possuem estacionamento compatível, possam estacionar os ônibus como uma das formas de liberar mais vagas no TOT”, informa Carlos cunha.

Outras demandas reivindicadas associação são: o aumento imediato de vagas no Terminal de ônibus rodoviário ( TOT), diminuição do horário de funcionamento do TOT para 05:00 às 22:00 , a revalidação dos DAM´s emitidos, para que os mesmos possam ser pagos; Transparência e agilidade na informação quanto a lista de espera de vagas no TOT, Informação com antecedência sobre as rotas permitidas para percurso dos ônibus de exclusão pelas ruas da cidade nos próximos, e se possível para o ano de 2024, que vagas liberadas diariamente para City Tour não sejam abatidas das vagas existentes para os ônibus que pernoitem no TOT, além do da liberação do serviço de “suporte” (nesta modalidade, os ônibus com hospedagem agendada nos hotéis e pousadas podem entrar na cidade mediante pagamento do DAM, porém, caso não tenha vaga no TOT, podem pernoitar em outra cidade).

Vitor, mais uma vez reforçou o desejo da prefeita Magdala furtado, da secretária Daliane, e de todos os funcionários da pasta da mobilidade em trabalhar em parceria com o trade turístico, e se comprometeu conversar com a secretária, e junto com ela estudar os pedidos, retornando até a sexta-feira, 6 de outubro, com a resposta para a associação.