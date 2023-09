Comsercaf reforça pedido para que a população de Cabo Frio respeite cronograma de coleta de lixo

A Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) reforça o pedido para que a população observe e respeite o cronograma de coleta de lixo no município. Com o intuito de realizar o serviço, por exemplo, são utilizadas, diariamente, 31 equipes, que trabalham nos períodos da manhã e da noite. Elas atendem a 15 rotas, no primeiro distrito, e a 13, em Tamoios, de segunda a sábado, com repasse nas vias principais aos domingos.

Há quase dois meses, o cronograma do recolhimento de resíduos foi reformulado para que os moradores pudessem se organizar e colocar o lixo do lado de fora na hora em que os caminhões passam pelos bairros. Sendo assim, a cidade só ficará realmente limpa se a população observar e respeitar esses horários.

“A nossa equipe está muito alinhada para cumprir o cronograma de recolhimento de resíduos domiciliares, mas é fundamental que as pessoas também se comprometam e coloquem o lixo na rua na hora certa”, destaca a presidente da Comsercaf, Patrícia Brandão.

Veja, a seguir, em que rota está o seu bairro:

No distrito central, a coleta é realizada de segunda a sábado, a partir das 8h, nos seguintes trajetos:

Rota 1 – Foguete, Vila do Sol, Manoel Corrêa, Jardim Nautilus, Recanto das Dunas e Célula Mater e Dunas;

Rota 2 – Ogiva, Peró, Gamboa, Caminho Verde e Cajueiro;

Rota 3 – Guriri, Bosque do Peró, Dunas do Peró, Jacaré, Sossego e Pontal do Peró;

Rota 4 – Monte Alegre, Vila do Ar, Jardim Esperança (Parque Eldorado 1), Boca do Mato e Porto do Carro;

Rota 5 – Jardim Esperança (Parque Eldorado 2), Jardim Peró e Monte Carlo; Rota 6 – Caminho de Búzios, Reserva do Peró, Colinas do Peró, Tangará, Parque Eldorado 3 (Parte);

Rota 14 – Reserva do Peró, Jardim Esperança, Nova Cabo Frio e Jardim Peró; Rota 15 – Monte Alegre e Cantinho do Céu (alternando).

As rotas noturnas começam a circular às 19 horas. São elas:

Rota 7 – Centro, Canto do Forte, Marlim, Passagem e São Bento;

Rota 8 – Algodoal, Vila Nova, Itajuru e Braga;

Rota 9 – São Cristóvão, Guarani e Braga;

Rota 10 – São Francisco, Jardim Caiçara, Jardim Flamboyant e Parque Burle; Rota 11 – Praia do Siqueira, Palmeiras, Ilha da Conceição, Jardim Caiçara e Parque Burle;

Rota 12 – Portinho, Ilha do Anjo, Ville Blanche, Palmeiras, Jardim Excelsior, Jardim Caiçara, Novo Portinho e Itajuru;

Rota 13 – Repasse nas vias principais dos bairros à meia-noite.

Em Tamoios, 15 equipes trabalham nas 13 rotas planejadas. No período da manhã, a partir das 8h, a coleta do lixo domiciliar será realizada, de segunda a sábado, nos seguintes trajetos:

Rota 1 – Florestinha, Orla 500, Viva Mar, Verão Vermelho, Long Beach e Santa Margarida;

Rota 2 – Samburá e Aquarius;

Rota 3 – Centro Hípico, Parque Veneza e Aquarius;

Rota 4 – Pista e Lado Praia;

Rota 5 – Gargoá, Santa Margarida, Unamar e Vista Alegre;

Rota 6 – Campos Novos e Vista Alegre;

Rota 7 – Nova Califórnia;

Rota 8 – Gargoá Santa Margarida, Unamar e Vista Alegre/área rural;

Rota 9 – Campos Novos/área rural;

Rota 10 – Botafogo (terça, quinta e sábado);

Rota 11 – Campos Novos, Agrisa e São Jacinto/área rural (segunda a sexta-feira);

Rota 12 – Maria Joaquina/praia (segunda, quarta e sexta);

Rota 13 – Maria Joaquina/área rural (terça, quinta e sábado).

*Nas Rotas 4 (pista e lado praia) e 7 (Nova Califórnia), a coleta de lixo acontece também às 14h, 18h e meia-noite.

Serviço

A Ouvidoria da autarquia municipal conta com o número de WhatsApp (22) 2648-8907. Por meio do aplicativo de mensagens instantâneas, os moradores poderão encaminhar dúvidas, sugestões e demandas.

O número do WhatsApp é o mesmo que a Companhia já disponibilizava para receber ligações, canal que será mantido. Caso alguém precise de atendimento presencial, a autarquia fica localizada na Estrada Nelore, n.º 200, no bairro Monte Alegre. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.